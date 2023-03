Calma e lucidità. Se da una parte c'è chi come Osimhen non vede l'ora di festeggiare, c'è chi nel Napoli preferisce ancora mantenere i piedi per terra. "Non penso affatto solo alla vittoria dello scudetto - ha detto, infatti, Kim dal ritiro della nazionale sudcoreana -. La stagione non è ancora finita e non sappiamo cosa accadrà nelle prossime settimane. Dirigenti e staff ci dicono di essere vigili fino alla fine. Vogliamo vincere ogni partita e, dopo aver guadagnato più punti possibile, stiamo andando nella direzione di puntare alla Champions".