"Contro gli Ebrei": l’antisemitismo nel calcio

Ancora cori durante l’ultimo derby di Roma. Ai quali si è aggiunto l’ingresso nello stadio Olimpico di un ultras laziale, cittadino tedesco, con indosso una maglia inneggiante a Hitler. Questi gli ultimi, in ordine di tempo, di tanti altri incresciosi episodi di stampo antisemita che da anni si vedono e vivono negli stadi italiani. La reazione della società sportiva Lazio è stata concreta: revoca a vita del gradimento per l’ultras tedesco e altri due, di cittadinanza rumena, che hanno ripetutamente ostentato il saluto romano durante la partita. Per la prima volta nella storia del calcio italiano una società ha applicato il codice etico per un caso di discriminazione antisemita. Una decisione importante, un auspicabile punto di svolta nella lotta a una piaga presente da troppo tempo nelle curve di alcuni stadi italiani. In attesa delle decisioni del giudice sportivo nei confronti della società e della curva laziale, facciamo il punto su un fenomeno pericoloso che non riguarda di certo soltanto una minoranza di una singola tifoseria