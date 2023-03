Serie A

Sono gli 'specialisti' della prima giornata, quelli abituati a iniziare bene il campionato. Tra i giocatori ancora in attività c'è chi ha fatto gol alla prima più di una volta: il 'capocannoniere' è addirittura a quota 7, con tre maglie diverse. Vediamo la lista completa tenendo conto delle ultime 20 prime di campionato LIVE: LAZIO-BOLOGNA - FIORENTINA-CREMONESE

NOTA: nella seguente classifica si tiene conto solo dei gol segnati alla prima giornata effettiva del campionato e del fantacalcio. Non vengono conteggiate le reti segnate nei RECUPERI della prima giornata





A quota un gol, naturalmente, c'è una lunga lista di giocatori ancora in attività. Ricordate l'ultima stagione? Alla prima giornata il Milan futuro campione d'Italia aveva battuto la Samp a domicilio per 1-0. Gol decisivo diche dopo 90' di campionato sembrava poter essere un vero jolly offensivo per il Diavolo