Vlahovic torna a Torino: la Serbia l'ha rigenerato

Un guizzo da centravanti puro, in anticipo tagliando sul primo palo. Il primo dei due gol contro il Montenegro è una perla di Vlahovic che con la Serbia si esalta. Tre gol in 108 minuti in questa pausa per le Nazionali. Cercherà di aumentare il ritmo anche con la Juve, almeno in campionato dove non segna da 50 giorni. Allo Stadium è atteso il Verona e allora viene in mente un altro guizzo: questa fuga con pallonetto che aveva mandato in delirio i tifosi. Il primo dei 20 gol totali con la Juve. In questa stagione sono 8 in serie A, ma Dusan ha pagato i guai fisici giocando solo il 60% dei minuti a disposizione.