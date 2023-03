Sono tanti i calciatori della Serie A in giro per il mondo in questa pausa per le nazionali: dalle triplette di Lukaku e Hojlund con Belgio e Danimarca ai gol di Krunic, Vlahovic, Elmas e Kouamé. Maignan para un rigore. Kvara resta in panchina nell'amichevole con la Mongolia, Osimhen gioca ma non segna alla Guinea-Bissau. Escludendo gli azzurri convocati da Mancini, ecco come sono andati i nazionali delle squadre italiane