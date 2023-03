Distrazione muscolare per il centravanti nigeriano che proprio con la sua nazionale ha rimediato il secondo infortunio stagionale. Una notizia che non farà certo piacere a Spalletti e a tutto l’ambiente azzurro ma che, numeri alla mano, non dovrebbe spaventare più di tanto: il Napoli ha già dimostrato di saper fare a meno del suo bomber principale e ha vinto tutte le partite in cui non è sceso in campo con medie gol straordinarie

OSIMHEN INFORTUNATO: SALTA IL MILAN