Al Castellani Empoli-Lecce inizia con un'ora di ritardo a causa di un principio di incendio negli spogliatoi, subito evacuati nel prepartita. Giocatori in campo per il riscaldamento in ciabatte mentre i vigili del fuoco effettuavano i sopralluoghi: incendio causato probabilmente da un mozzicone di sigaretta

Un principio di incendio , generatosi negli spogliatoi del Castellani, ha reso necessario il rinvio della partita tra Empoli e Lecce di un’ora rispetto all’orario previsto. La gara, in programma alle 18.30 è iniziata alle 19.30 dopo comunicazione ufficiale della Lega Calcio, per permettere ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza gli spogliatoi.

Un mozzicone la causa dell'incendio

Nel prepartita, con l'Empoli già nello spogliatoio per cambiarsi, il ds Accardi si è accorto di un principio di incendio che si era sviluppato nella parte del sottotetto. Spogliatoio immediatamente evacuato, fiamme spente con un estintore e vigili del fuoco che intervengono prontamente per i controlli di routine. Secondo la ricostruzione fatta dai pompieri, le fiamme avrebbero avuto origine da un mozzicone di sigaretta, che ha incendiato dei giornali. A questo punto inizia la lunga attesa delle squadre, con un riscaldamento improvvisato con i giocatori in campo in ciabatte (non avevano ancora finito di cambiarsi), fino al momento in cui è stato possibile rientrare negli spogliatoi.