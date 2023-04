Improcedibile il ricorso Figc su carta Covisoc

Per il Consiglio di Stato il ricorso non è più procedibile perché la carta Covisoc nel frattempo è già stata consegnata dalla Figc ai legali di Paratici e Cherubini.

Il Consiglio di Stato ha dichiarandolo improcedibile il ricorso della Figc contro la sentenza del Tar del Lazio che, nell'ambito del caso plusvalenze Juve, aveva imposto la tramissione della cosiddetta 'carta Covisoc' ai dirigenti bianconeri. Secondo quanto appreso dall’Ansa, da ambienti della federcalcio filtra "moderata soddisfazione, in quanto non entrando nel merito del giudizio del Tar, il principio della pregiudiziale sportiva è salvaguardato". Il Consiglio di Stato ha infatti dichiarato improcedibile l'appello in quanto la carta nel frattempo era stata consegnata.