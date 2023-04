L'allenatore della Lazio dopo il match a DAZN: "La squadra ha una consapevolezza e piglio diverso, è sempre dentro la partita. I 7 punti sulla quinta sembrano tanti, ma in realtà ce ne sono 27 in palio e abbiamo partite durissime". Luis Alberto a Sky: "Juve miglior rosa del campionato, noi stiamo bene" LAZIO-JUVE 2-1: GLI HIGHLIGHTS Condividi

La Lazio batte 2-1 la Juve e conferma il secondo posto in classifica. Reti di Milinkovic e Zaccagni. Nell'intervista post gara Sarri parte proprio dal gol di Milinkovic-Savic, arrivato subito dopo un contatto con Alex Sandro: "La mia impressione, da lontano, è che potesse anche fischiare fallo - ha detto a DAZN -, ma ho avuto anche l'impressione che la Juventus dovesse finire in nove. C'era un fallo da rosso nel primo tempo di Locatelli e poi il doppio giallo a Cuadrado". Dunque sulla partita: "L'atteggiamento dei giocatori è quello che mi rende orgoglioso: la continuità trovata in allenamento sta venendo fuori in partita. La squadra ha una consapevolezza e piglio diverso, è sempre dentro la partita. Meglio il tacco di Luis Alberto o le rincorse in difesa nei minuti finali? Loro il colpo ce l'hanno nel Dna, a me fa più piacere quello che gli posso aver innescato io. Il colpo ce l'avranno sempre. Se hanno queste disponibilità, noi diventiamo un'altra squadra".

La corsa Champions Per la Lazio è un altro big match vinto: "In campionato siamo una squadra continua, le battute a vuoto le abbiamo avute in Europa. Se abbiamo aumentato la cilindrata mentale lo vedremo giocando ogni tre giorni". I punti sulla quinta ora sono sette: "Sembrano tanti, ma in realtà ce ne sono 27 in palio e abbiamo partite durissime. Non è facile adesso e non era impossibile un mese e mezzo fa quando eravamo più indietro". Infine una battuta su Zaccagni e il tema Nazionale "Meglio che ce lo lascino a noi".