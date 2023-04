Motta: "Affronteremo il Milan con umiltà"

A due giorni dalla gara di campionato con il Milan, l'allenatore del Bologna Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa: "Sarà una partita bellissima, con lo stadio pieno e contro una squadra che sta bene. Serve l'impegno con il sorriso. Dobbiamo affrontare questa partita dando il massimo, sperando di arrivare a fare risultato". Su come battere i rossoneri, Thiago Motta ha risposto così: "Troveremo una squadra aggressiva che non ti lascia tempo di gioco, dovremo essere svelti ad andare veloce e trovare l'uomo libero. La profondità fa parte di un momento del gioco che è importantissimo per andare in porta o per creare spazi ai nostri compagni. Andremo in campo a competere contro il Milan come abbiamo fatto contro l'Atalanta, consapevoli che ci troveremo davanti una squadra forte". Più pressione dopo la vittoria con l'Atalanta? Non secondo Thiago Motta: "Abbiamo l'obbligo di dare il nostro massimo, cercare di migliorare ogni giorno, migliorare sempre per poter competere anche contro le grandi squadre com'è stato contro l'Atalanta e come sarà il Milan sabato, entrambe si giocano la Champions League. Noi con umiltà, consapevoli delle nostre forze e del momento, continuare a lavorare con impegno, come abbiamo fatto sempre".