Dove vedere Inter-Monza

La sfida tra Inter e Monza della 30^ giornata di Serie A si gioca oggi, sabato 15 aprile alle 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

I numeri di Inter e Monza

Prima del 2-2 del match d’andata, i sette precedenti tra Inter e Monza, dal 1929/30, si erano giocati tutti in Coppa Italia, con i nerazzurri che avevano registrato cinque successi, a fronte di un pareggio e una sconfitta; l’incontro più recente a Milano è un 2-1 a favore dell’Inter, del 12 settembre 1990 (a segno Battistini, Berti e Di Biagio). L’Inter è imbattuta in tutte le ultime 28 partite di Serie A contro avversarie neopromosse: 24 vittorie e quattro pareggi, con ben 78 reti realizzate (2,8 di media a match). Il Monza ha pareggiato le ultime due trasferte di Serie A, contro Verona e Udinese: tanti pareggi quanti quelli collezionati dai biancorossi in tutte le precedenti 12 gare esterne (4 vittorie, 6 sconfitte). Da una parte, nessuna squadra ha realizzato più gol dell’Inter nella prima mezzora di gioco in questo campionato (17 reti, al pari del Napoli); dall’altra, soltanto tre squadre hanno segnato meno del Monza nei primi 15 minuti di gioco (tre). Nessuna squadra ha colpito più legni dell'Inter in questa Serie A: 14, come Roma e Juventus; sul fronte opposto, solo l’Empoli (quattro) ne ha colpiti meno del Monza (cinque). Lautaro Martínez, attualmente a quota 14 gol, potrebbe raggiungere le 15 reti per la terza stagione consecutiva; tra i giocatori dell’Inter, l’ultimo a riuscirci è stato Mauro Icardi tra il 2014/15 e il 2017/18 (quattro in quel caso).