La prima decisione del neo eletto presidente dell'Aia Carlo Pacifici è arrivata al termine del Consiglio Federale. Ufficiale l'inasprimento delle pene per tutti gli episodi di violenza sugli arbitri; per i club c'è anche il rischio di una penalizzazione in classifica. E’ stata poi accettata la proposta di istituzione di un tavolo permanente sulla violenza sugli arbitri il cui ruolo di coordinamento è stato affidato a Duccio Baglioni

Carlo Pacifici, eletto domenica scorsa presidente dell'Aia, lo aveva anticipato a Sky Sport24 subito dopo la sua nomina: "Inaspriremo le pene per tutti gli atti di violenza sugli arbitri". Annuncio confermato dalla Federcalcio con un comunicato al termine del Consiglio Federale. Ci stava lavorando da tempo Gabriele Gravina con tutto il mondo arbitrale e adesso si è arrivati alle prime decisioni. "Abbiamo raddoppiato tutte le sanzioni edittali, inserendo una novità: nel caso in cui ad aggredire arbitri siano coinvolti dirigenti, sono previsti dei punti di penalizzazione in capo alla società, minimo due punti. Basta violenza sugli arbitri". Queste le parole dello stesso Gravina dopo l'approvazione della normativa che prevede il raddoppio dele sanzioni per chi si macchia di simili comportamenti, equiparando lo sputo a condotta violenta e prevedendo la sanzione minima di due anni di squalifica/inibizione (precedentemente prevista in un anno), mentre per le condotte violente che provocano lesione personale accertata da referto medico il minimo edittale passa da due anni a quattro anni. All'interno del Consiglio Federale è stato istituito un tavolo permanente sulla violenza sugli arbitri affidandone il ruolo di coordinamento Duccio Baglioni.