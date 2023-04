Romelu Lukaku è tornato. Grazie alla doppietta del belga (l’ultima l’aveva segnata il 14 febbraio 2021 contro la Lazio) e al gol di Lautaro, l'Inter ha battuto 3-0 l'Empoli nel lunch match di oggi. Il primo pensiero dell'attaccante nerazzurro ai microfoni di Sky è rivolto ai tifosi: "Dobbiamo sempre ringraziare i nostri tifosi, in ogni partita ci danno fiducia e sostegno per fare meglio. Questo è un campionato complicato, è normale andare verso di loro dopo una partita per ringraziarli". Tra i due, il secondo gol è il suo marchio di fabbrica: "Adesso sono più fiducioso sugli scatti più lunghi, stiamo facendo un ottimo lavoro con i preparatori. L’infortunio che ho avuto è stato grave , è la prima volta che ho avuto un infortunio così, però ho fiducia e devo continuare ad aiutare la squadra".

"Farò di tutto per l'Inter"

Romelu Lukaku ha poi rivolto un pensiero speciale al presidente della FIGC Gabriele Gravina che ha graziato "in via eccezionale e straordinaria" l'attaccante dell'Inter che era stato espulso per seconda ammonizione per aver reagito ai cori razzisti di parte della curva juventina alla fine della semifinale di andata di Coppa Italia e poi squalificato per una giornata. "Volevo ringraziarlo per l’opportunità che mi ha dato. È un passo avanti per il calcio italiano". Ora l'obiettivo è chiaro: "Adesso voglio solo guardare avanti e prepararmi per la partita di mercoledì. L’inter mi ha dato tutto e io devo fare di tutto per l’Inter".