La Lu-La è tornata, entrambi in gol due anni dopo

Lukaku e Lautaro sono tornati a segnare insieme dopo 746 giorni. L’ultima volta risaliva al 7 aprile 2021, quando l’Inter di Conte vinse 2-1 contro il Sassuolo. Quest'anno erano andati in gol nella stessa partita contro l’Udinese, ma l’argentino aveva preso il posto del belga, quindi non erano entrambi presenti in campo. Un segnalo positivo per Simone Inzaghi nel momento più delicato della stagione

Nel momento più delicato della stagione dell’Inter, i due leader dell’attacco sono tornati. La squadra di Inzaghi ha davanti a sé un calendario ricco di impegni importanti: la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, la semifinale di Champions League contro il Milan e la rincorsa al 4° posto in campionato. Pertanto rivedere segnare insieme Lukaku e Lautaro Martinez è una boccata di ossigeno per i tifosi interisti, che ultimamente hanno visto spesso cambiare la coppia d’attacco. Entrambi sono riusciti ad andare in gol contro l’Empoli nella 31^ giornata di Serie A . Il belga ha addirittura messo a segno una doppietta , servendo anche un assist all’argentino per la rete del 3-0. Intesa ritrovata al 100% quindi, tra gol e assist.

A segno insieme due anni dopo

Lukaku e Lautaro Martinez non segnavano nella stessa partita da più di due anni. Per la precisione sono passati 746 giorni. Era il 7 aprile 2021, l’Inter di Antonio Conte si avviava alla conquista del suo 19° scudetto. I nerazzurri vinsero 2-1 a San Siro contro il Sassuolo: gol di Lukaku al 10’, raddoppio di Lautaro alle 67’, inutile la rete degli ospiti con Traorè all’85’. Adesso la coppia d’attacco nerazzurra è tornata a segnare insieme nella stessa partita contro l’Empoli. In questa stagione avevano fatto gol entrambi contro l’Udinese lo scorso 18 febbraio, ma l’argentino aveva preso il posto del belga, quindi non erano entrambi presenti in campo. Adesso la Lu-La sembra essere davvero tornata.