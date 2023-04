Il derby di Champions è ancora lontano, e il Milan contro il Lecce ha dimostrato di saper rimanere concentrato sull’obiettivo in campionato senza distrazioni. Per la gioia di Stefano Pioli, che temeva parecchio la sfida contro la squadra di Baroni, e ora pensa solo alla Roma: “Abbiamo il sogno Champions ma lo tireremo fuori tra due settimane. La prossima partita con la Roma probabilmente determinerà il nostro piazzamento finale."



"Oggi la pazienza c’è stata, ma non la lucidità nell’ultimo quarto di campo. Abbiamo vinto senza rischiare quasi nulla, se non un’occasione nel primo tempo. La mini-riunione con la squadra poco prima del via? Ho detto ai ragazzi che era importante sbloccare il risultato, non era semplice con una squadra bloccata nella sua metacampo. In questa stagione abbiamo passato momenti difficili ma li abbiamo superati e ora stiamo bene. Il derby? Saranno due partite fantastiche da vivere con emozione e pathos, ma c’è tempo. La Roma al momento è la partita più importante, sarà uno scontro diretto e quindi vale doppio”.