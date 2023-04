Nuovo infortunio per Ibrahimovic. Lo svedese si è fatto male al 65’ di Milan-Lecce, mentre si scaldava a bordo campo prima di un possibile ingresso. Zlatan prima è tornato a sedersi in panchina con un’evidente smorfia sul volto, ma poco dopo è rientrato negli spogliatoi zoppicando, sorretto dal massaggiatore Marco Paesanti. L’attaccante era appena tornato tra i convocati, dopo uno stop di un mese per un problema subito in Nazionale. Potrebbe trattarsi di un fastidio al polpaccio, si attende l'esito dei controlli