Gasp: "Atalanta è ideale per avere soddisfazioni"

L'allenatore dell'Atalanta soddisfatto per la vittoria dei suoi sulla Roma che rilancia le ambizioni di Champions: "Qui ci si può togliere grandi soddisfazioni, oggi abbiamo battuto una squadra forte ma sono state necessarie tutte le componenti di attenzione e qualità". Su Zapata: "Con lui e Muriel nelle migliori condizioni possiamo raggiungere gli obiettivi che abbiamo in mente"

C'è grande soddisfazione nelle parole di Gian Piero Gasperini dopo la vittoria dell'Atalanta sulla Roma che rilancia le ambizioni Champions dei bergamaschi: "Abbiamo incontrato una squadra forte e per riuscire a batterla avevamo bisogno di tutte le componenti, attenzione difensiva e qualità in attacco e abbiamo fatto un'ottima partita - dice - La pressione forte? E' una caratteristica nostra e tanti giocatori sono con me da diverso tempo e la copertura degli spazi la conosciamo bene ma quando c'è attenzione per l'avversario è difficile, oggi eravamo molto compatti, anche i centrocampisti sono stati molto bravi".