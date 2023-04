L'Inter prepara la sfida di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus che mette in palio un posto nella finale del torneo. Dopo la grazia avuta dal presidente della Figc Gravina Lukaku sarà presente e la doppietta di Empoli rappresenta il miglior viatico per il prossimo appuntamento. Al Castellani per Big Roma anche un assist per Lautato Martinez, altro uomo a cui Inzaghi chiede un finale di stagione da urlo

Si erano persi di vista, hanno frequentato partner d’attacco differenti ma dopo quasi otto mesi si sono ritrovati. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez con quell’esultanza stile scudetto dopo il gol dell’argentino su assist del belga hanno sancito il ritorno di una delle intese piu proficue della storia recente dell’Inter. A dir la verita nonostante una flessione di Lautaro nell’ultimo periodo, interrotta dall’uno due con Benfica ed Empoli e una stagione che comunque rimane molto positiva con 19 gol complessivi di cui 15 solo in campionato, era proprio il risveglio di primavera di Big Rom la cosa che piu aspettavano i tifosi e la squadra. Non perché nell’ultimo periodo avesse fatto male, anzi dei 9 gol stagionali 7 li ha segnati proprio negli ultimi 2 mesi (alcuni importantissimi come quello alla Juve, altro decisivi come quelli contro Porto e Benfica) ma perché quei 253 giorni dall’ultimo gol su azione in campionato davano la misura del margine di crescita e di quello che Lukaku poteva tornare ad essere per sè stesso e per l’Inter. Una scintilla che ha creato un innesco letale contro l’Empoli. Prima il gol di destro ad inizio ripresa e poi la progressione con la frustata di sinistro che ha di fatto chiuso la pratica con la ciliegina finale dell’assist a Lautaro. Una fotografia che è traccia evidente di un calciatore che ha messo alle spalle il periodo piu complicato e adesso è nelle condizioni di essere protagonista nel momento piu entusiasmante e decisivo della stagione a cominciare dalla gara con la Juve di mercoledi sera