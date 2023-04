Pacifici: "Ammonizione per chi zittisce pubblico"

Da Aia e Figc è trapelato poi un chiarimento rispetto alle parole di Pacifici : un calciatore che dovesse reagire (ovviamente non in maniera spropositata) a cori razzisti non verrà ammonito ma semmai l'arbitro procederà a interrompere il gioco (anche su segnalazione dei collaboratori della Procura o del delegato di Lega o del responsabile per l'ordine pubblico), come previsto dalla procedura, e far diffondere un primo annuncio con la minaccia di sospensione definitiva della gara. Nel caso di Lukaku l'arbitro Massa ha ribadito di non aver percepito i cori e gli insulti che avevano innescato la reazione dell'attaccante belga, altrimenti non lo avrebbe ammonito: non a caso anche nel dispositivo di grazia si parla di comportamento "formalmente non regolamentare e come tale valutato dal direttore di gara". Il designatore Rocchi nel prossimo raduno si raccomanderà con gli arbitri di prestare particolare attenzione a questo aspetto e di invitare i calciatori vittime di cori a farlo immediatamente presente al direttore di gara.

Sul Var: "Offre la possibilità di sanare gli errori"

Inevitabile una battuta sulla tecnologia in aiuto agli arbitri. "Ha rivoluzionato il calcio, ma quello giocato sui campi di provincia - sottolinea il presidente dell'Aia - non ha questo supporto e le logiche sono diverse. Dobbiamo cercare di trovare uniformità su questo calcio per evitare di aprire due canali diversi". Sul Var: "E' uno strumento importante per noi - spiega -, perché ci dà la possibilità di sanare eventuali errori. Deve esserci equilibrio tra intervento autonomo e intervento Var per errori gravi. Il protocollo è stato aggiornato, i risultati positivi ma ci sono margini di miglioramento". Sarebbe d'accordo Pacifici sul Var 'a chiamata', ovvero su richiesta delle panchine? "Sono aperto a qualsiasi tipo di idee che possano andare incontro a soluzioni per il calcio". Cosa pensa della possibilità di far parlare gli arbitri dopo le partite? Ci si arriverà? "Io per ciò che riguarda le interviste a fine gara - risponde il presidente dell'Aia - non sono d'accordo, c'è troppa adrenalina che potrebbe alterare quello che dice l'arbitro e il suo aspetto comunicativo. Però dovremmo spiegare direttamente attraverso canali diretti quali sono le regole del gioco". Dopo Lazio-Torino ci sono state le durissime dichiarazioni di Maurizio Sarri sull'arbitro Ghersini, proveniente dalla Can di B, ritenuto "non all'altezza". "Io sono d'accordo sull'unificazione delle due commissioni Can di A e di B- commenta Pacifici -. Per un lavoro di prospettiva dobbiamo valorizzare i giovani, così come stava facendo Gianluca Rocchi, c'è un ricambio generazionale attraverso l'utilizzo e la formazione di arbitri giovani, e questo è l'unico mezzo per trovare una soluzione comune". Si arriverà al tempo effettivo? "C'è l'Ifab che regolamenta il calcio, lo stanno sperimentando e quando l'Ifab, unico organo che può modificare le regole, noi le metteremo in atto".