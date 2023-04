Napoli, festa pronta: scudetto issato a Forcella

È stato già preparato (quasi) tutto a Napoli per la festa scudetto: manca soltanto l’aritmetica per il terzo titolo e i tifosi hanno già addobbato la città. Non poteva mancare quindi in tricolore a Forcella, già issato tra bandiere e vessilli bianchi e azzurri in una delle zone più tradizionali e celebri del capoluogo campano

NAPOLI: IL CENTRO DIVENTA PEDONALE PER LA FESTA SCUDETTO