La Lazio ospita il Sassuolo in una partita che può essere decisiva anche in ottica scudetto Napoli in caso di mancata vittoria dei biancocelesti. Due dubbi per Sarri che dovrà fare a meno di Romagnoli e Cataldi. Nel Sassuolo Pinamonti e Lopez sono out per squalifica, mentre Berardi è pronto a tornare titolare nel tridente. La partita live mercoledì 3 maggio alle 21 su Sky Sport 253 e in streaming su NOW