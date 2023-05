Prima il gol convalidato e annullato in avvio di partita dal Var (sua posizione iniziale di fuorigioco), poi il nervosismo al cambio nella ripresa. Serata dalle tante emozioni per il capitano biancoceleste, sostituito e furioso: colpi a ripetizione alla panchina e subito negli spogliatoi al fischio finale. Le parole di Sarri nel post-partita: "Lo sto facendo giocare per vedere se torna al 100%, ora non può esserlo e non può giocare 90 minuti con impegni così ravvicinati"

LAZIO-SASSUOLO 2-0, GOL E HIGHLIGHTS