De Laurentiis: "Osimhen e Spalletti restano"

Le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: "Vendere Osimhen? No, giammai! E con Spalletti vorrei si aprisse un ciclo: ho esercitato l'opzione sul contratto, ora spetta a lui. Domenica ci sarà una festa incredibile"

Ospite del programma 'Cinque Minuti' condotto da Bruno Vespa su Rai 1, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha ribadito la sua intenzione di non volersi privare di Victor Osimhen: "Venderlo? No, giammai!".

Il futuro di Spalletti

"Luciano Spalletti è un mito che inseguivo da almeno 10 anni. Finalmente l'ho portato a Napoli. Mi ha riportato in Europa dopo la crisi del Covid e adesso vorrei che si fosse aperto un ciclo con lui alla guida perché è un grande condottiere. Per quanto riguarda il rinnovo, il presidente del Napoli spiega: "francamente ho esercitato un'opzione che avevo, quindi adesso la parola è al rispetto di quello che contrattualmente era già prestabilito, Lui ha dichiarato di essersi innamorato di Napoli. E' il primo scudetto dopo averli vinti in Russia che è un'altra cosa e quindi ormai è un eroe ed è entrato nella storia ed è un bene che lui ne goda", aggiunge De Laurentiis.

L'offerta per la società rifiutata

"Mi hanno offerto un miliardo per il Napoli, due miliardi e mezzo per il mio gruppo ma ho rifiutato anche quelli" lo ha spiegato il presidente del Napoli.

De Laurentiis: "Domenica ci sarà una festa incredibile"

Il presidente ha poi parlato dei prossimi festeggiamenti: "I napoletani stanno festeggiando da almeno un mese, domenica accadrà qualcosa di incredibile. Stiamo preparando una bellissima festa scudetto, che poi proseguirà con Napoli-Inter e ancora dopo. La cosa bella è che qui la festa continuerà sempre".