Il brasiliano non sarà a disposizione per il match contro il Monza, in programma sabato alle ore 18, per un risentimento muscolare. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni

A Monza senza David Neres. Non arrivano buone notizie per il Napoli di Antonio Conte che, in vista della sfida contro la squadra di Nesta di sabato alle ore 18, non avrà a disposizione l'esterno brasiliano per via di un risentimento muscolare. "Al termine dell'allenamento di oggi - si legge dal comunicato diffuso dal Napoli - David Neres ha accusato un risentimento muscolare. Le sue condizioni saranno valutate prossimamente". Al suo posto, Conte potrebbe puntare su Spinazzola.