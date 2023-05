Stefano Pioli è soddisfatto per la prova del suo Milan contro la Lazio: "Era una partita troppo importante per la nostra classifica". Ottimismo prudente su Leao: "Da quello che mi ha detto e per come l'ho visto a fine partita, penso non sia nulla di grave". In ogni caso, nessuna paura per il derby di Champions: "Se ci esprimiamo ad alti livelli come oggi, sappiamo essere più forti delle assenze"

MILAN-LAZIO 2-0 - LE NEWS SU LEAO