Le scelte di Sarri

Qualche problema di rotazioni a centrocampo per il tecnico biancoceleste. Vecino e Cataldi sono out per infortunio, confermato Marcos Antonio davanti la difesa. Il brasiliano è stato uno dei migliori nell'infrasettimanale contro il Sassuolo. A differenza di qualche rumor della vigilia, confermato Luis Alberto come mezzala sinistra invece di Basic con Milinkovic al solito a destra. Nessun turnover per lo spagnolo. Torna Romagnoli con Casale al centro della difesa dopo la squalifica, Hysaj riprende il suo posto a sinistra con Marusic a destra e Lazzari di nuovo in panchina. In porta Provedel