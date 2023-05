Durante i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto, il capitano del Napoli ha parlato alla squadra in un video pubbliccato sull'account Instagram del club: "A inizio anno nessuno credeva in noi, ma attraverso lavoro e sacrificio abbiamo raggiunto un risultato incredibile"

Il discorso di Di Lorenzo

Un discorso da capitano. Durante i festeggiamenti del Napoli, Giovanni Di Lorenzo ha preso la parola e ha parlato alla squadra, in un video ripreso e pubblicato sull'account Instagram del club. "A inizio anno nessuno credeva in noi, nessuno, ma attraverso lavoro e sacrificio abbiamo raggiunto un risultato incredibile", ha detto il difensore e capitano azzurro. "Nel calcio succede di tutto, c'è chi va e chi resta, ma questa vittoria ci unirà per sempre. Forza Napoli!". E al grido "Forza Napoli" si sono uniti tutti i compagni presenti, prima di proseguire con i festeggiamenti. Di Lorenzo è una colonna di questo Napoli. Veste la maglia azzurra dal 2019 e in quest'annata splendida ha collezionato 43 presenze, condite da 4 gol e 6 assist.