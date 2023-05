Il Napoli ha vinto lo scudetto a distanza di 33 anni dal suo precedente, il 29 aprile 1990. Un’attesa seconda soltanto a quella avuta dalla Roma tra la conquista del titolo nel 1942 e nel 1983 in Serie A (41 anni). La Fiorentina è imbattuta nelle ultime due gare di Serie A contro il Napoli (un pari, 1 sconfitta) e potrebbe giocare almeno tre partite consecutive senza perdere contro i partenopei per la prima volta dal 2011 (quattro in quell’occasione, una vittoria e tre pareggi). Il Napoli ha segnato una media di 2,3 gol a partita nelle ultime otto gare casalinghe contro la Fiorentina in Serie A, trovando nel parziale cinque successi (un pari, 2 sconfitte) e tenendo la porta inviolata quattro volte nel parziale. La Fiorentina ha vinto tre delle ultime cinque partite giocate nel girone di ritorno di Serie A contro il Napoli (un pareggio, una sconfitta), tenendo la porta inviolata in tre di queste occasioni. Il Napoli ha vinto solo una delle ultime cinque partite casalinghe di Serie A (2 pareggi, 2 sconfitte); in particolare, ha pareggiato le due più recenti e non registra più “X” consecutive interne nel massimo campionato da febbraio 2010 - quattro con Walter Mazzarri in panchina. La Fiorentina ha pareggiato tre delle ultime cinque gare di campionato (1 vittoria, 1 sconfitta), lo stesso numero di pareggi che aveva ottenuto nelle precedenti 18 partite di Serie A (9 vittorie, 6 sconfitte). Victor Osimhen ha eguagliato George Weah (entrambi 46 gol) al 1° posto dei migliori marcatori africani nella storia della Serie A.

Dove vedere Napoli-Fiorentina in tv

La partita tra Napoli e Fiorentina, valida per la 34^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 7 maggio alle ore 18 in diretta sulla app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. La partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.