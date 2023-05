Operazione ok per Mattia De Sciglio. Il giocatore della Juve si era fatto male nel primo della partita col Lecce dello scorso 3 maggio, poco dopo gli esami avevano evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. L'operazione è perfettamente riuscita: nella mattinata di martedì 9 maggio Mattia De Sciglio "è stato sottoposto a intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro - si legge nella nota del club -. L’intervento, eseguito presso clinica Toniolo di Bologna dal prof. Zaffagnini dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, alla presenza del medico sociale della Juventus dott. Freschi, è perfettamente riuscito. Il giocatore inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo". I bianconeri su Twitter: "Forza Mattia".

La stagione di De Sciglio

Da 25 presenze, con già tante partite saltate per problemi di natura fisica. Era stato fuori da inizio ottobre a fine gennaio per un problema alla coscia, saltando anche le ultime giornate per un affaticamento. Era rientrato titolare proprio contro il Lecce.