"Normale pensare alla Champions"

Sulla semifinale di ritorno in Champions contro l’Inter: "Giochiamo una partita che può farci entrare nella storia, sicuramente non partiamo con un vantaggio ma dobbiamo credere di poterli battere. Possiamo riuscirci solo se giochiamo il nostro calcio a livello di energie, attenzione: possiamo giocare molto meglio". Poi aggiunge: "È normale che la Champions ce l’abbiamo in testa ed è normale che siamo delusi dall’andata, ma questa era una partita importante e questa sconfitta è grave e ci complica il futuro in campionato, adesso non è che ci rimangono tante possibilità di essere positivi in questa stagione, una di questa ce l’abbiamo martedì, dobbiamo credere di potere battere l’Inter". Poi parla dei tifosi che hanno chiamato a raccolta la squadra dopo la sconfitta: "Ci hanno spronato, ci hanno dato la carica in vista del derby".