L'Atalanta è pronta a creare una seconda squadra

L’Atalanta è sempre proiettata nel futuro. Considerata la cura e l’attenzione che a Bergamo hanno sempre riposto nel vivaio, i Percassi hanno deciso di varare una squadra B. Sulla scia della Juventus, primo club italiano a creare nel 2018 una seconda squadra, l’Atalanta sta progettando una formazione Next Gen da far debuttare dalla prossima stagione - se i regolamenti lo consentiranno - nel campionato di serie C, con l’obiettivo di valorizzare i giovani cresciuti nelle giovanili (e non solo), anziché disperderli con prestiti ad altre società.

Dove giocherà l’Atalanta B? Se il progetto dei Percassi dovesse andare a buon fine, l’Atalanta B giocherebbe le partite casalinghe allo stadio comunale di Caravaggio, che condividerebbe con la squadra locale impegnata nei playoff per riconquistare la serie D dopo la retrocessione della scorsa stagione. L’impianto sarebbe stato scelto sia per la capienza (2200 spettatori, il più grande della zona) che per la vicinanza al centro sportivo di Zingonia. In casa atalantina non c’è fretta, ma si lavora per non farsi trovare impreparati qualora si presentasse l’occasione.

