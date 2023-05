Giroud: "Voglio divertirmi e dare tutto al Milan, il prossimo anno…"

Il centravanti francese ha parlato del suo futuro in rossonero dopo la tripletta segnata contro la Sampdoria: “Le lacrime contro l’Inter? Non posso sapere se è stata l’ultima in Champions, spero di no”. Poi aggiunge: “Do tutto in campo per questa maglia, l’anno prossimo impareremo ancora tanto insieme ai compagni”

Prima tripletta italiana e nuovo record per Giroud in Serie A. Dopo la prestazione super contro la Sampdoria, il francese (che non segnava dal 13 marzo contro la Salernitana) supera sé stesso rispetto alla prima stagione raggiungendo quota 16 gol (11 in serie A, 5 in Champions League), mentre lo scorso anno si era fermato a 14 (11 in A e 3 in coppa Italia).

"Lacrime contro l'Inter? Sono come un bambino..."

Tre gol ai blucerchiati ma anche uno sguardo al futuro per Olivier Giroud che a fine match ha parlato anche dei suoi progetti in rossonero. Il bomber ha spiegato il significato delle sue lacrime nel post di Inter-Milan, in seguito all’eliminazione in semifinale di Champions League: “Ero deluso ovviamente. Io faccio 37 anni tra poco, ma sono come un bambino quando gioco a calcio, sono come i miei figli: voglio sempre vincere per questa maglia, vuol dire tanto per me giocare qui. Non so se era l’ultima in Champions, spero di no, ma non si sa mai. Ho pensato un po’ al futuro, ma adesso facciamo di tutto per qualificarci alla Champions dell’anno prossimo perché questo club e questi tifosi lo meritano”.