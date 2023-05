Il presidente e proprietario del Leeds è a Bogliasco per trattare l'acquisto del club e provare a salvarlo dal fallimento. "Speriamo, incrociamo le dita", ha detto al nostro Riccardo Re, che lo ha ntercettato in esclusiva per Sky Sport. Ad accoglierlo al centro sportiva c'era Alberto Bosco, membro del consiglio d’amministrazione della Sampdoria

Accelerata per provare a salvare la Sampdoria dal fallimento. Andrea Radrizzani, proprietario di maggioranza e presidente del Leeds è arrivato a visitare il centro sportivo di Bogliasco. Ad accoglierlo Alberto Bosco, uno dei membri dell’attuale consiglio d’amministrazione. Pronta un’offerta per rilevare il club. Con Radrizzani ci sarebbe anche il socio Matteo Manfredi, con il sostegno di Jordan Rocca, giovane imprenditore genovese che vive a Londra e da sempre tifosissimo della Sampdoria. Il gruppo ha già lavorato per trovare accordi con le banche creditrici e hanno un piano di rilancio sportivo non solo finanziario. “Speriamo, incrociamo le dita”, ha detto Radrizzani in esclusiva a Sky al suo arrivo a Bogliasco. Resta però sempre in piedi anche l’offerta dell’imprenditore Barnaba che gode del supporto dell’ex presidente Edoardo Garrone.