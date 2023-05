Statistiche e curiosità

Il Cosenza disputerà playout/spareggio per non retrocedere in Serie C per la terza volta nella sua storia, dopo il 1990/91 contro la Salernitana (vittoria per 1-0 grazie al gol nei tempi supplementari di Luigi Marulla) e il 2021/22 contro il Vicenza (sconfitta nella gara d’andata per 1-0 al Menti e vittoria per 2-0 al ritorno al Marulla). In entrambe le occasioni la squadra calabrese è riuscita a salvarsi.