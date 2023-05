Milan in Champions, il destino nelle proprie mani

Mancano tre punti ai rossoneri per staccare il pass per la Champions per il terzo anno di fila. Un traguardo che consentirebbe maggiori investimenti in vista dell'estate che sarà concretizzata anche da una serie di operazioni in uscita. In attesa di capire quale sarà il futuro di De Ketelaere

Milan proprietario del proprio destino. Adesso la Champions dipende solo dai rossoneri. Bastano 3 punti per avere l’aritmetica certezza che anche la prossima stagione, per la terza di fila, il Milan gioverebbe della massima competizione per club in Europa. Un risultato minimo ma allo stesso tempo fondamentale perché propedeutico per la programmazione del club. E di mezzo c’è ancora una volta la Juve. Due anni fa il 3 a 0 allo Stadium fu decisivo. Tre anni fa, nel segmento di campionato post lockdown, un 4 a 2 in rimonta a San Siro fu il punto di ripartenza del Milan di Pioli. Juventus fuori e Verona in casa per chiudere una stagione particolare. Piena di alti e bassi in campionato ma impreziosita dalla inaspettata semifinale di Champions League, nonostante l’eliminazione per mano dell’Inter.

In estate sarà rivoluzione

Rimettere piede in Europa permetterà investimenti e budget necessari per tornare a competere in A ed in Champions. Sarà una estate di rivoluzione a Milanello. Molti andranno via: certamente Tatarusanu, Mirante, Dest, Bakayoko, Vranchx, Origi, Rebic. Incerto il futuro invece di Gabbia e Ballo-Touré, così come quello (ma per ragioni diverse) di Ibrahimovic. Poi in società verrà affrontato l’argomento De Ketelaere. Se cederlo a titolo definitivo, se mandarlo in prestito sperando in un risveglio, o se dargli ancora una chance a Milanello. Il tema è delicato e certamente centrale nella programmazione estiva. Così come l’eventuale riscatto di Brahim dal Real. Arriveranno poi 2 centrocampisti. Più di un trequartista e un attaccante di prima fascia. Insomma sarà una lunga e intensa estate. Ma prima serviranno 3 punti. Quelli necessari per staccare il pass Europa. E ritrovare la Champions.