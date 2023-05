L'allenatore dell'Inter elogia i suoi dopo il successo con l'Atalanta che garantisce la partecipazione alla prossima Champions: "Per il club questa era la partita più importante, anche più della finale di Istanbul". Sul City: "Lo conosciamo, è la squadra più forte del mondo. Lukaku titolare in finale? Deciderò per il bene della squadra"

Un avvio fulminante, una prestazione - pochi giorni dopo le fatiche della Coppa Italia - che conferma il buonissimo momento dell'Inter, a due settimane dalla finale di Champions. "Sono molto soddisfatto e contento, ho fatto i complimenti al gruppo", commenta ai microfoni Sky Simone Inzaghi dopo il successo contro l'Atalanta. "Stasera era la partita più importante, abbiamo giocato praticamente un girone in due mesi. Giovedì mattina siamo tornati alle cinque e mezza e non abbiamo fatto allenamento perché i ragazzi erano molto stanchi. Onore a questo gruppo. Abbiamo ascoltato poco e lavorato parecchio ".

"Se Lukaku sta cambiando le gerarchie in vista di Istanbul? Si vedrà, mancano due settimane. Si faranno delle scelte ma sempre per il bene della squadra. Conosciamo il City, è la squadra più forte del mondo e partirà favorita. Ma noi abbiamo messo tutto per raggiungere questa finale e ce la giocheremo con tantissima fiducia. Abbiamo già iniziato a prepararla ma prima c'era questa partita che per la nostra società era la più importante di tutte queste finali e questi trofei, forse anche più della finale di Champions stessa".

Conquistato aritmeticamente il posto nella prossima Champions, ora si inizia a pensare alla finale di questa edizione: "Partire forte contro il City sarà fondamentale. Ora dobbiamo riposare perché abbiamo speso tanto. Dobbiamo recuperare forze, energie e qualche infortunato: Mkhitaryan, Skriniar, Correa, poi stasera ha avuto un problemino D'Ambrosio. Speriamo di recuperarli almeno per la finale di Champions. Skriniar dalla prossima settimana torna in gruppo, sta lavorando bene, Mkhitaryan anche. D'Ambrosio è da valutare".

Barella: "Godiamoci la finale col City"

"Ce lo siamo detti negli spogliatoi, avevamo l’avversario forse più difficile da affrontare con così pochi giorni di riposo, ma volevamo indirizzarla fin da subito e ci siamo riusciti", spiega Barella commentando l'incredibile avvio dell'Inter contro l'Atalanta. Poi anche lui va con il pensiero alla finale di Champions: "E' stata una stagione un po’ strana, in Italia abbiamo lasciato qualcosa con alcune partite con un approccio non giusto. Ci aspetta una partita bella e importante dopo il campionato. Nell’ultimo periodo ci sono stati meno alti e bassi, abbiamo trovato equilibrio e forma fisica che in alcuni giocatori era mancata. Godiamoci questo appuntamento, ce lo siamo meritato. Sfavoriti? Dico solo che in Coppa Italia eravamo favoriti e la Fiorentina ha fatto gol subito e ci ha messo in difficoltà".