Il futuro della Sampdoria potrebbe avere avuto una svolta decisiva nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 maggio. La società blucerchiata era in attesa delle offerte definitive e vincolanti da parte dei due soggetti in corsa per l’acquisizione del club, offerte che come previsto sono arrivate venerdì. La proposta di Radrizzani e Manfredi è quella che ha convinto maggiormente le banche e i creditori, facendo un passo avanti determinante verso l’acquisizione della Sampdoria: nella notte l'offerta di Gestio Capital, in intesa con Aser Ventures, ha raccolto infatti l'adesione dei vertici della società. La bozza di accordo è già stata inviata alla proprietà. C’è fiducia quindi per la definizione del documento, mancano soltanto le firme ufficiali per la conclusione formale dell’accordo.