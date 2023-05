Le novità sul futuro della Samp

Nonostante la retrocessione già maturata sul campo, in casa blucerchiata ci sono preoccupazioni più urgenti. Se la situazione societaria non dovesse risolversi, potrebbe essere in dubbio l'iscrizione della squadra alla prossima Serie B, con il rischio di una ripartenza dal dilettantismo. Gli ultimi aggiornamenti riguardano l'assemblea degli azionisti di oggi, venerdì 26 maggio, andata deserta in prima convocazione. I tempi per salvare il club blucerchiato stringono e la seconda convocazione è prevista per lunedì 29 maggio, quando serviranno risposte per non rischiare di avvicinarsi troppo alla scadenza del 20 giugno per l'iscrizione alla prossima Serie B. Sul fronte cessione è stata confermata la richiesta d'acquisto di Radrizzani e Al-Khelaifi. La Gestio Capital ha presentato un'offerta di acquisto del club, ma il presidente e proprietario del Leeds non ha alcuna intenzione di allungare ulteriormente i tempi per chiudere la trattativa così come Alessandro Barnaba, altro interessato al club