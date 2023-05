Premio Cesarini, Colombo vincitore 8^ edizione?

Serie A

Il Milan batte la Juventus e delinea il quadro delle squadre qualificate alla prossima Champions (in attesa della finale della Roma). Qualche verdetto anche in zona retrocessione: il Lecce vince allo scadere contro il Monza e si salva, mentre il Verona si fa riprendere dall'Empoli al 96' e resta in zona retrocessione con lo Spezia. Il Napoli manca il record di punti. La Lazio si mantiene seconda davanti all'Inter. Ecco la classifica completa della Lega Serie A GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A