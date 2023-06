Empoli-Lazio: le scelte di Sarri

Ruota pochissimo l'ex del match per gli ultimi 90 minuti stagionali. In difesa prima occasione da titolare per Pellegrini a sinistra, con Hysaj dall'altra parte e Patric al centro al posto di Casale con Romagnoli. In avanti c'è Pedro, ma a differenza del match contro la Cremonese parte fuori Zaccagni e non Felipe Anderson. Immobile centravanti. A centrocampo intoccabile il trio Milinkovic Savic-Vecino-Luis Alberto. In porta Provedel