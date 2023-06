Tensioni Maldini-proprietà: futuro a rischio

Futuro a rischio per il responsabile dell'area tecnica rossonera dopo l'incontro svolto lunedì mattina con il numero uno di RedBird, Gerry Cardinale. Tra le parti c'è qualche divergenza legata alle prospettive future e va tenuta in considerazione l'ipotesi di un addio di Maldini

Tensioni in casa Milan tra la proprietà e Paolo Maldini. Nella mattina di lunedì, in un hotel in pieno centro a Milano, si è svolto un incontro tra il responsabile dell'area tecnica rossonera e il proprietario del club, Gerry Cardinale. I temi sul tavolo erano tre: budget, responsabilità e prospettive future del Milan. Proprio sull'ultimo punto è nata qualche frizione, con idee differenti tra Maldini e la proprietà. Ci sono delle asperità che vanno superate: le visioni sono diverse e c'è anche l'ipotesi di una rottura tra le parti.