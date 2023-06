Intervenuto per la presentazione del ritiro a Castel di Sangro in Abruzzo, il presidente azzurro blinda il direttore sportivo Giuntoli: "Ha ancora un anno di contratto con noi". Sull'identikit del nuovo allenatore post Spalletti: "Italiano allena una squadra amica, non vado a rompere le scatole. Sempre che non sia lui a rompere con la Fiorentina". Una certezza c'è: "Non ho intenzione di pagare clausole" Condividi

Le tradizioni che portano bene non si cambiano. Anche quest'anno il Napoli svolgerà un doppio ritiro in altura, prima in Trentino Alto Adige a Dimaro, dal 14 al 25 luglio, poi a Castel di Sangro, in Abruzzo, fra il 29 luglio e il 10 agosto. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis è intervenuto a Posillipo, a Palazzo Petrucci, per presentare la seconda parte di ritiro: "La presenza del Napoli in Abruzzo ha causato un importante aumento di interesse da parte di tante altre squadre". Napoli come volano commerciale, ma al momento ancora senza allenatore dopo l'addio di Luciano Spalletti.

"Siamo passati da 22 nomi a 40" Il presidente però non vuole farsi prendere dalla fretta: "A partire da oggi mi sono impegnato per controllare una lista di possibili allenatori, che da 22 nomi è salita a 40. Devo iniziare a verificare che siano disponibili, che siano adatti a giocare col 4-3-3 e con una linea di difesa e attacco alte. Già questa è una questione che richiede tempo, poi occorre capire il loro carattere, se possono adattarsi alla cultura partenopea. Tutto ciò non si può concludere in poco tempo, va data anche la possibilità alla controparte di rifiutare l'offerta".

