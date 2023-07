Dopo l'ultima deludente stagione, costellata da infortuni, il centrocampista francese è già tornato al lavoro, come testimoniano le foto che posta su Instagram. Tra sedute intense e allenamenti mirati, vuole arrivare in forma al 10 luglio, data di inizio del ritiro dei bianconeri. Intanto, dopo le vacanze a Miami, è stato il primo a rientrare alla Continassa

Pogback. I tifosi l’hanno aspettato, lo aspettavano, lo aspettano. E’ lui il primo rinforzo della Juve che verrà, e non a caso è il primo anche a planare sulla Continassa in queste prime ore di luglio, dopo settimane vissute a Miami, scalpitante per l’incontro con la nuova stagione.



In largo anticipo per provare a recuperare il tempo perduto, e gettare le basi di una stagione che vuole - fortemente - sia diversa da quella appena trascorsa, in cui in campo c’è stato solo per 161 minuti tra campionato, Europa League e Coppa Italia. Zero gol, 1 solo assist e 10 presenze totali. Troppo poco per uno come lui. C’è una data cerchiata in rosso sul calendario: 10 luglio, inizio del raduno, al quale vuole arrivare più in forma che mai.



La sua pagina Instagram dal giorno in cui si è chiusa la stagione è piena di scatti di sedute intense e allenamenti mirati. Perché Paul sa che questa volta all’incontro con la nuova stagione non potrà proprio mancare.