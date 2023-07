Di Francesco: "Ce la giocheremo con tutti"

Una sfida stimolante per ripartire dopo qualche delusione di troppo. Nuova avventura in Serie A per Eusebio Di Francesco, scelto dal Frosinone per guidare la squadra al ritorno nel massimo campionato. Intervenuto in conferenza stampa, l'ex Sassuolo e Roma si è presentato ufficialmente: "Ringrazio il presidente e il direttore per l'opportunità - ha esordito l'allenatore -, dovremo compiere un'impresa ma credo si possa fare. Sono convinto che potremo fare grandi cose. La prima cosa che ho detto ai ragazzi è di avere sempre coraggio e il sorriso, cosa che ultimamente avevo smarrito. Ho scelto il Frosinone perché credo che qui ritroverò quei valori umani che nel calcio a volte si perdono".