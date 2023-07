Torna al lavoro il Milan di Stefano Pioli per dare il via alla nuova stagione. Sarà un lunedì di ritrovo a Milanello per 18 giocatori della prima squadra a cui nei prossimi giorni si aggiungeranno i nazionali che sono stati impegnati fino a metà giugno. Fra i nuovi Sportiello, il giovane Romero e soprattutto Loftus-Cheek arrivato dal Chelsea con il quale il Milan sta definendo anche l'affare Pulisic. Ci sarà anche Daniel Maldini in attesa di definire la sua cessione all'Empoli

Primo lunedì di lavoro a Milanello per il nuovo Milan 2023-24 targato sempre Stefano Pioli ma orfano di Maldini, Massara, Ibrahimovic, Brahim Diaz e Tonali. I rossoneri si ritroveranno nel centro sportivo per il pranzo alle 12.30, poi alle 14 è previsto un corteo di tifosi per il saluto alla squadra e successivamente la prima conferenza stampa della stagione di Stefano Pioli. La squadra poi si allenerà alle 17 a porte aperte sul campo più esterno proprio per favorire la maggiore affluenza dei tifosi rossoneri. In attesa del rientro dei vari nazionali (Maignan, Theo, Kjaer, Leao, Giroud, Saelemaekers, Thiaw, Ballo Toure) tre soli i volti nuovi, oltre al secondo portiere Sportiello quelli del giovane Luka Romero, attaccante argentino preso a zero dopo lo svincolo dalla Lazio, e quello di Loftus-Cheek arrivato dal Chelsea come primo tassello del nuovo centrocampo rossonero orfano di Tonali e con Bennacer fuori ancora per mesi per infortunio. Ci sarà anche Daniel Maldini in attesa del trasferimento ad Empoli. Ecco l'elenco dei convocati della prima squadra a cui si aggiungeranno diversi giovani: