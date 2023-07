Amichevole in Giappone, atto primo. L'Inter è vicina al primo di due match in terra nipponica per il Japan Tour 2023. Dopo la prima fase di ritiro ad Appiano, la squadra di Inzaghi è partita alla volta di Osaka e Tokyo il 23 luglio, con conclusione della tournée il primo di agosto. Due le amichevoli in programma, entrambe live su Sky Sport e in streaming su NOW. Oggi, giovedì 27 luglio, dalle 12.15, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW la sfida all'Al-Nassr del grande ex Brozovic (e ora anche di Telles). Dallo Yanmar Stadium Nagai di Osaka. Sarà la terza uscita pre stagionale dopo il 3-0 al Lugano e il 10-0 alla Pergolettese.