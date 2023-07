Tante occasioni, qualche imprecisione sotto porta e il primo gol nerazzurro di Davide Frattesi. Inzaghi parte con Filip Stankovic, figlio di Dejan, tra i pali. Due nuovi colpi del mercato estivo dal 1': Bisseck, in difesa con De Vrij e Bastoni; e Frattesi, in mezzo con Barella e Calhanoglu. Dumfries e Gosens esterni. Lautaro-Correa davanti. L'Inter parte bene ma a sbloccare è l'Al-Nassr di CR7 e degli ex Brozovic e Telles: segna Ghareeb, che sorprende la linea difensiva nerazzurra su inserimento centrale (ben pescato da Talisca). Ci pensa dunque Frattesi, ottimo nel suo lavoro box-to-box, a pareggiare di testa nel finale di tempo. Ripresa con tanti cambi tra cui Thuram e Cuadrado. Sensi tra i più attivi con un paio di tiri dal limite, Lautaro invece, sorprendentemente, spreca più di una chance (compreso un gol fatto all'altezza del dischetto) e non trova la via della rete. Nel finale di gara poche altre emozioni. Prossimo appuntamento per l'Inter il primo agosto contro il Psg a Tokyo, sempre live su Sky e in streaming su NOW