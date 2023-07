Anche Juan Cuadrado è sceso in campo contro l'Al Nassr, amichevole terminata 1-1. Un'occasione per riabbracciare Cristiano Ronaldo, come testimoniato dall'immagine condivisa sui social dopo la partita. Il colombiano scrive: "Buone sensazioni, continuiamo a prepararci per essere al 100%". E a CR7: "Che gioia vederti"

I GOL DI INTER- AL NASSR