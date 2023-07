LE AMICHEVOLI

Dopo la vittoria ai rigori, nella notte americana, della Juventus sul Milan, oggi in campo altre squadre di Serie A. Il Bologna alle 18 su Sky Sport Calcio affronta in amichevole i francesi del Monaco. Il Torino batte il Modena con gol di Radonjic e Bellanova. La Roma annuncia un'altra amichevole in Portogallo: il 2 agosto contro la Farense. Il quadro completo con risultati e programma di tutti gli appuntamenti estivi in vista della stagione 2023/2024 SERIE A, TUTTI GLI ACQUISTI UFFICIALI