Il 13 maggio 2012, Ezequiel Lavezzi disputava l'ultima partita al San Paolo con il Napoli prima di trasferirsi in Francia, al Paris Saint-Germain. Tra poco più di due mesi, il 26 maggio, il Pocho tornerà a Napoli, allo stadio Maradona, per giocare un'amichevole benefica tra le Napoli Legends e le Legends Resto del Mondo: i fondi raccolti per l'occasione saranno devoluti al carcere minorile di Nisida. È stato proprio l'account Instagram delle Napoli Legends ad annunciare la presenza di Lavezzi e di tanti altri campioni della storia azzurra, come Mertens, Insigne o Gianfranco Zola: "Cari tifosi, ci sono emozioni che il tempo non cancella, stadi che non sono solo cemento e gradinate ma pelle, sangue, anima. Ed è per questo sentimento d'amore che ritorneremo non solo come calciatori che hanno scritto la storia ma anche per qualcosa di più grande di una partita, perché sappiamo cosa significa avere un sogno. E sappiamo anche cosa significa non averne uno. Giocheremo contro le Legends Resto del Mondo ma la vera partita si gioca dentro le mura del carcere minorile di Nisida, dove ci sono ragazzi che hanno sbagliato, che non hanno mai avuto qualcuno che credesse in loro. Torniamo a casa il 26 maggio alle 20.30 allo Stadio Maradona, per voi".