Ezequiel Lavezzi tornerà a Napoli dopo 14 anni per un'amichevole al MaradonaNapoli
A 14 anni dall'ultima partita giocata con il Napoli, Ezequiel Lavezzi tornerà al Maradona per giocare un'amichevole benefica tra le leggende della squadra campana e una selezione di campioni del passato provenienti dal resto del mondo. I ricavi del match saranno devoluti al carcere minorile di Nisida
Il 13 maggio 2012, Ezequiel Lavezzi disputava l'ultima partita al San Paolo con il Napoli prima di trasferirsi in Francia, al Paris Saint-Germain. Tra poco più di due mesi, il 26 maggio, il Pocho tornerà a Napoli, allo stadio Maradona, per giocare un'amichevole benefica tra le Napoli Legends e le Legends Resto del Mondo: i fondi raccolti per l'occasione saranno devoluti al carcere minorile di Nisida. È stato proprio l'account Instagram delle Napoli Legends ad annunciare la presenza di Lavezzi e di tanti altri campioni della storia azzurra, come Mertens, Insigne o Gianfranco Zola: "Cari tifosi, ci sono emozioni che il tempo non cancella, stadi che non sono solo cemento e gradinate ma pelle, sangue, anima. Ed è per questo sentimento d'amore che ritorneremo non solo come calciatori che hanno scritto la storia ma anche per qualcosa di più grande di una partita, perché sappiamo cosa significa avere un sogno. E sappiamo anche cosa significa non averne uno. Giocheremo contro le Legends Resto del Mondo ma la vera partita si gioca dentro le mura del carcere minorile di Nisida, dove ci sono ragazzi che hanno sbagliato, che non hanno mai avuto qualcuno che credesse in loro. Torniamo a casa il 26 maggio alle 20.30 allo Stadio Maradona, per voi".
Lavezzi, Napoli può riabbracciare il "figliol prodigo"
Arrivato a Napoli nell'estate 2007 come uno dei colpi più importanti per il ritorno in Serie A degli azzurri dopo 6 anni di assenza, Lavezzi ci mise poco ad entrare nel cuore dei tifosi. La suggestione di rivedere un argentino in maglia Napoli, quella che fu di Diego Armando Maradona, aiutò a far scoccare l'amore tra la tifoseria e il Pocho, che ripagò Napoli con 48 gol in 188 presenze, sbocciando soprattutto sotto la guida tecnica di Walter Mazzarri. Insieme a Marek Hamsik e a Edinson Cavani, Lavezzi formò i "Tre Tenori", che trascinarono il Napoli prima al ritorno in Europa e poi alla conquista della Coppa Italia nel 2012, il primo trofeo della presidenza De Laurentiis, in quella che fu l'ultima presenza ufficiale di Lavezzi in azzurro. Sempre in quell'anno, l'argentino si trasferì al PSG e non tornò più in Italia, nonostante gli interessamenti di alcune squadre (su tutte l'Inter). Ora, il Pocho è pronto per tornare in campo al Maradona e per ricevere l'ovazione del pubblico che lo ha ammirato tra il 2007 e il 2012.